Россия и Индонезия создадут лекарства из редких тропических растений

Исследователи из России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при разработке новых лекарственных форм. Работы будут вестись в совместной лаборатории «Экватор», созданной Первым МГМУ имени Сеченова и Бандунгским технологическим институтом, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе российского вуза.

Проект реализует Институт фармации имени Нелюбина. Ученые работают над инновационными системами доставки лекарств — наноэмульсиями, наносуспензиями и ламеллярными эмульсиями для лечения кожных заболеваний.

Сотрудничество даст доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Экстракты редких растений планируют включать в состав новых носителей, которые позволят точнее доставлять активные вещества и контролировать их высвобождение. Разработки повысят эффективность наружных препаратов при дерматитах, ксерозе и других нарушениях кожного барьера.

Ранее российские исследователи сообщили о работе над фитосборами, которые способны замедлять размножение вируса гриппа А.