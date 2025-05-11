В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Эрдоган поддержал предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле начиная с 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Эрдоган всецело поддержал российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение мира», — заявили в пресс-службе.

Также Путин поделился с Эдоганом впечатлениями от прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся международных контактов на высшем уровне.

Главы государств выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционных связей стран, в том числе в реализации совместных энергетических проектов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил цели переговоров с Украиной.