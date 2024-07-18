В Кремле прокомментировали идею фон дер Ляйен создать оборонный союз в ЕС

Песков предположил, что фон дер Ляйен хочет придать Евросоюзу военную окраску

Philipp von Ditfurth
Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложив создать оборонный союз в ЕС, могла иметь в виду придание союзу военной окраски. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — заявил он.

Песков добавил, что Россия не представляет угрозы для Евросоюза, а лишь защищает свои интересы, в том числе и на Украине, однако Европа исключила любую возможность диалога.

«Это реалии, в которых нам приходится жить. И конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешнеполитический подход», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал кадровые перестановки в Европе.

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте