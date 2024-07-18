В Кремле прокомментировали идею фон дер Ляйен создать оборонный союз в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложив создать оборонный союз в ЕС, могла иметь в виду придание союзу военной окраски. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — заявил он.

Песков добавил, что Россия не представляет угрозы для Евросоюза, а лишь защищает свои интересы, в том числе и на Украине, однако Европа исключила любую возможность диалога.

«Это реалии, в которых нам приходится жить. И конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешнеполитический подход», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал кадровые перестановки в Европе.