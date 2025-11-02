В Кремле призвали работать над проблемой Украины, а не встречей Путина и Трампа

Песков: нужно работать не над встречей Путина и Трампа, а над вопросом Украины

Кропотливая работа нужна над проблемами украинского кризиса, а не над встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос о возможности оперативной организации встречи президентов двух государств. Пока нет необходимости в таком саммите, чего нельзя сказать о решении украинского вопроса, отметил Песков.

«В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее на Западе сообщили, что США отменили встречу Путина и Трампа в Будапеште из-за жесткой позиции России по урегулированию на Украине.