Итальянские власти целенаправленно нагнетают военную истерию и пытаются заставить граждан принять возможность войны с Россией. Такое заявление сделал профессор Туринского университета Анджело д’Орси в интервью изданию l’AntiDiplomatico .

По его словам, правители и журналисты хотят втянуть страну в конфликт через разжигание русофобии. Все эти действия имеют четкую цель по ограничению свобод граждан.

«Они готовят нас к атмосфере войны, и частью этой атмосферы является диктат, который не позволяет русскому оперному певцу, пианисту, музыканту, дирижеру играть, выражать себя, петь», — подчеркнул профессор.

Он выразил сожаление по поводу демонизации русской культуры в Италии.

Д’Орси назвал стремление Рима отменить русскую культуру проявлением невежества и некомпетентности. По его мнению, только невежды могут убеждать, что Россия является варварской страной.

«Россия является неотъемлемой частью Европы и европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это», — заключил профессор.

Он добавил, что и Италии, и Европе в целом Россия нужна.

Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что европейские страны активно готовятся к возможной войне с Россией, что создает для нейтральной Сербии серьезные риски.