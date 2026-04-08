В Кремле положительно отреагировали на перемирие США и Ирана

Песков: в Кремле приветствуют перемирие США и Ирана

В Кремле с удовлетворением восприняли новости о перемирии между США и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

«Приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации», — сказал он.

В Кремле надеются, что в ближайшие дни состоятся прямые контакты между Вашингтоном и Тегераном.

Песков напомнил, что Россия с самого начала говорила о необходимости перевести эскалацию на Ближнем Востоке в дипломатическое русло. В Москве рассчитывают, что США и Иран будут отстаивать свои интересы за столом переговоров.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Россия высоко ценит миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа на украинском направлении.

Иран и США согласились прекратить огонь на 14 дней. Стороны проведут переговоры в Исламабаде 10 апреля.