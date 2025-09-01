В Кремле показали, чем угощают лидеров стран ШОС в Китае

Участникам саммита ШОС в Тяньцзине принесли чай и десерт

На полях саммита «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине участников угостили чаем и десертами. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля .

Видео запечатлело официанток в одинаковой форме — синие жакеты и юбки, туфли на каблуках. Они идут колонной по коридору конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», держа подносы с чашками и десертами. В колонну также вошли мужчины в строгих костюмах, которые несут такие же подносы.

Подача выглядит почти церемониальной — движения официантов синхронные, что придает моменту особую торжественность. За процессом наблюдают журналисты и съемочные группы.

Как уточнил корреспондент ТАСС, в качестве десерта подали фруктовый тарт с ванилью и миндалем.

Ранее сообщалось, что лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию по итогам саммита в Тяньцзине.