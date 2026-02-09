В Кремле пока не приняли окончательного решения по Совету мира

МИД вместе с зарубежными союзниками и партнерами прорабатывает вопрос вступления России в Совет мира по сектору Газа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Также он подтвердил, что Россия предлагала внести в фонд средства из активов, замороженных в США.

«Ответа мы пока не получили», — отметил Песков.

По данным издания Axios, первое заседание новой организации должно состояться 19 февраля в Вашингтоне. Мероприятие пройдет на уровне глав государств. Кроме того, на нем планируется начать собирать деньги на восстановление пострадавшего от боевых действий сектора Газа. В Белом доме рассчитывают, что эта площадка позволит перейти ко второму раунду урегулирования в регионе.