В США назвали дату первого заседания «Совета мира»

Белый дом планирует провести первое заседание «Совета мира» 19 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщили американские чиновники и дипломаты в беседе с Axios .

Встреча пройдет на уровне лидеров государств, приглашенных администрацией президента США. Мероприятие станет одновременно и конференцией по сбору средств на восстановление сектора Газа. В Белом доме рассчитывают, что эта площадка позволит перейти ко второму этапу плана по урегулированию конфликта в регионе.

Инициатива уже столкнулась с сопротивлением. Часть стран-доноров выступили против идеи выделения по миллиарду долларов на восстановление Газы. Как выяснило агентство Reuters, государства не готовы финансировать проект до разоружения ХАМАС. Некоторые потенциальные участники настаивают, чтобы распределением средств занималась ООН, а не структура, созданная по инициативе Трампа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова направить миллиард долларов в «Совет мира» за счет российских активов, замороженных в США.