В Кремле ответили на заявление Туска о подготовке Россией терактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения России в планировании терактов против авиакомпаний, которые выдвинул премьер-министр Польши Дональд Туск, бездоказательными. Об этом он заявил на ежедневном брифинге.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — подчеркнул он.

Ранее Польша закрыла воздушное пространство для самолета со словацкой делегацией, направлявшейся в Москву. Словакам пришлось облетать страну через Чехию и Германию. После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге призвал летать в Варшаву вместо Москвы.