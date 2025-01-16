В Кремле ответили на заявление Туска о подготовке Россией терактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения России в планировании терактов против авиакомпаний, которые выдвинул премьер-министр Польши Дональд Туск, бездоказательными. Об этом он заявил на ежедневном брифинге.
«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — подчеркнул он.
Ранее Польша закрыла воздушное пространство для самолета со словацкой делегацией, направлявшейся в Москву. Словакам пришлось облетать страну через Чехию и Германию. После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге призвал летать в Варшаву вместо Москвы.
«Пусть все закроют». Лукашенко ответил на скопление машин на границе с Польшей
День студента отметят в Солнечногорске дискотекой на льду 25 января
«Люди поймут». Петербургская учительница заверила, что не била первоклашек о парты
Российские войска начали бои на окраине Времевки в ДНР
Глава РЭО исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Суд арестовал нового фигуранта по делу об убийстве Кириллова
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте