В Кремле ответили на вопрос по поводу встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа состоится, когда будут выполнены условия для нее

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, когда выполнят все условия для нее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» .

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал он, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах может наступить хороший момент для встречи президентов.

По словам официального представителя Кремля, власти России и США заявили, что любая встреча должна приносить результаты. Для этого к мероприятию нужно тщательно подготовиться.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встречу Путина и Трампа отложили, но контакты между сторонами сохранились. Он отметил, что российские и американские представители ведут активное обсуждение ситуации на Украине на основе достигнутых в Анкоридже пониманий.