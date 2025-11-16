Ушаков подтвердил информацию о переговорах по поводу встречи Путина и Трампа

Встречу президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа отложили, но контакты между сторонами идут. О этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — подчеркнул он.

Ушаков подтвердил, что американские и российские дипломаты активно обсуждают ситуацию на Украине «на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже». Он выразил уверенность, что Россия и США таким образом смогут достигнуть мирного урегулирования ситуации.

По его словам, если страны решат провести новую встречу на высшем уровне, «многие технические и политические сложности уйдут на второй план».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение, что сейчас конфликт на Украине ближе всего к приостановке. Дипломат добавил, что сторонам-посредникам следует запустить кампанию по урегулированию.