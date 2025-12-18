В Кремле ответили на планы Турции вернуть комплексы С-400

Песков: возврат Турцией С-400 не был на повестке дня Путина и Эрдогана

Вопрос возврата российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» со стороны Турции не входил в повестку встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Эта тема не была в повестке», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков также ответил на вопрос, может ли это может повлиять на отношения России и Турции в будущем.

«Нет, не считаем», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган выступает за возвращение России систем С-400 по требованию США для возобновления участия в программе по закупке истребителей F-35.

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Ашхабаде 12 декабря. Песков отмечал, что президенты в личной беседе затронули чувствительные темы.