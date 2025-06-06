Американский лидер Дональд Трамп по-своему может рассматривать украинский кризис, для России — это дело национальных интересов и будущего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не согласна со словами Трампа о том, что конфликт на Украине — это «драка между двумя детьми».

«Для нас — это экзистенциальный вопрос, вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Трампа настигло проклятие президента Украины Владимира Зеленского. Он позиционировал себя как человека мира, но не смог добиться урегулирования конфликта.

По мнению политика, из-за этой неудачи республиканец не достигнет другого успеха, не построит в стране «трампизм» и не пойдет на новый срок.