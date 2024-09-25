Песков: Россия действует по международному правому и защищает свои интересы

Заявления о якобы нарушении Россией Устава ООН не имеют под собой оснований. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Страна, обратил он внимание, с такой позицией не согласна, о чем неоднократно заявляла.

«Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Россия против двойных стандартов в трактовке международного права, чем так славятся Великобритания или США.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «принуждении России к миру». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, подобная точка зрения является фатальной ошибкой.