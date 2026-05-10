В Кремле оценили участие Армении в саммите ЕС

Участие Еревана в саммите «Армения — ЕС» — нормальная практика, страна придерживается разносторонней политики. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все-таки саммит представительный, нормальное явление. Армения придерживается многовекторности во внешней политике. Это суверенное право Армении — собирать саммиты. Проводить саммит „Армения — Евросоюз“ — тоже абсолютно нормально», — отметил он.

Для России важно, добавил Песков, чтобы Армения не выступала против нее.

«Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное», — заключил представитель Кремля.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что армянскому руководству следует поинтересоваться мнением своих граждан о вероятной евроинтеграции в рамках референдума. Он напомнил, что республика благодаря работе в рамках ЕАЭС получает значительные преимущества в миграционной сфере, таможенных сборах, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.