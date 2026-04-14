В Кремле оценили ситуацию в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе меняется стремительно и развивается разнонаправленно. Об этом заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что переговоры между США и Ираном закончились ничем, и во что это может вылиться, пока неясно. Представитель Кремля лишь выразил надежду, что перемирие продлится и в итоге закончится мирным соглашением.

Накануне замсекретаря Совбеза Александр Масленников заявил, что дальнейшая блокада пролива будет угрожать продовольственной безопасности — в частности таких стран, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет. Он отметил, что из-за сложившейся ситуации европейские аграрии стали переключаться на удобрения из Северной Африки, Северной Америки и России.