В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Трампа в этом году
До Нового года контактов лидера России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.
По словам Пескова, со стороны Трампа никаких импульсов еще не было. Представитель Кремля напомнил, что до инаугурации политика остается три недели, поэтому в этом году его контакты с Владимиром Путиным не планируются.
Россия также не намерена направлять в США новогодние поздравления.
«Все-таки страна недружественная», — заключил Песков.
Инаугурация 47-го американского президента Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что несколько стран заявили о готовности организовать у себя возможные переговоры глав России и США.