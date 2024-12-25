В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Трампа в этом году

До Нового года контактов лидера России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву .

По словам Пескова, со стороны Трампа никаких импульсов еще не было. Представитель Кремля напомнил, что до инаугурации политика остается три недели, поэтому в этом году его контакты с Владимиром Путиным не планируются.

Россия также не намерена направлять в США новогодние поздравления.

«Все-таки страна недружественная», — заключил Песков.

Инаугурация 47-го американского президента Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что несколько стран заявили о готовности организовать у себя возможные переговоры глав России и США.