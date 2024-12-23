Несколько стран предложили принять у себя переговоры Путина и Трампа

Ушаков: несколько стран готовы провести у себя переговоры Путина и Трампа

Россия получила несколько предложений от различных стран, которые хотели бы организовать у себя переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и избранным главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны. Но такие предложения делались и делаются», — процитировал его ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обсуждений по организации встречи Путина с Трампом пока нет. Никаких реальных импульсов, по его словам, не было.

Ранее Путин выразил готовность встретиться с избранным президентом США. Он отметил, что они не общались более четырех лет, но он открыт к разговору с Трампом в любое время.