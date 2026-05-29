В Кремле оценили решение Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине

В Кремле приветствуют решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Позитивно, конечно же позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Он добавил, что мир настанет быстрее, если все государства прекратят поставлять вооружения Украине.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После встречи он написал на своей странице в соцсети, что сообщил Рютте о своем решении не направлять никакого оружия или боевой техники на Украину.