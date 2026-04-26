Провозглашение России якобы главной угрозой для существования Европы неразумно и ошибочно. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нынешняя плеяда европейских политиков избирает линию тотальной русофобии в качестве основного ориентира.

«Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», — подчеркнул Песков.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что Европе нужно выстраивать диалог с Россией. По его словам, Европа без участия США не способна бесконечно снабжать Украину оружием и в результате окажется в невыгодном положении.

В ответ глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что русофобы в Европе своими руками создали странный мир, что даже такие очевидные истины звучат неожиданно.