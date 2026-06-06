Посол Дарчиев: непростое время вернулось в отношения России и США

В отношениях России и США вернулось непростое время, для их восстановления необходимы подвижнические усилия. Об этом на творческом вечере ко дню рождения поэта Александра Пушкина в дипмиссии в Вашингтоне заявил посол Александр Дарчиев, его слова привело РИА «Новости» .

«В непростое для отношений стран время, время холодной войны, которое вернулось и требует подвижнических усилий для восстановления связей между обществами, учеными и простыми людьми», — сказал он.

Лекцию в дипмиссии России прочитал американский исследователь Уильям Брумфилд, его работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса.

Днем ранее президенту России Владимиру Путину на Петербургском международном экономическом форуме получил привет от американского коллеги Дональда Трампа. Глава государства попросил передать «ответную шайбу».