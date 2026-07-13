Песков назвал участников «коалиции желающих» подстрекателями войны

Участники «коалиции желающих» не желают мира и являются подстрекателями войны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в Кремле будут внимательно следить за предстоящей встречей «коалиции желающих».

Ранее стало известно, что в Великобритании прошли финальные учения британских и французских десантников, где они отработали сценарий высадки на Украину. Тем самым завершилась подготовка военных к возможному развертыванию сил НАТО в любой точке мира.