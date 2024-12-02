В Кремле отказались комментировать помилование Хантера Байдена в США

Указ Джо Байдена о помиловании сына Хантера относится к внутренним делам США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Байдена-младшего обвиняли в незаконном приобретении и хранении оружия. Присяжные сочли его виновным.

При этом его отец утверждает, что обещал не вмешиваться в решения Министерства юстиции, но считает, что Хантеру предъявили обвинение в тяжком преступлении только из-за кровных уз, чтобы получить возможность давить на отца. Сыну уходящего в отставку президента США по этому делу грозило до 25 лет лишения свободы.