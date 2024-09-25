В Кремле опровергли наличие диалога о возобновлении зерновой сделки

Песков: диалога о возобновлении зерновой сделки сейчас нет

В настоящее время какой-либо диалог по поводу возобновления зерновой сделки отсутствует. На это указал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакого диалога на этот счет не ведется. Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что тема в любом случае сложная и зависит от огромного количества факторов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке отмечал, что его страна планирует предпринять усилия для возобновления зерновой сделки и прекращения конфликта на Украине.

Зерновая сделка, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН, прекратила свое действие в июле 2023 года. В российском МИД отмечали, что соглашение можно возобновить, если против отечественных агропромышленных компаний снимут все ограничения.