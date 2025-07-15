В Кремле одернули Рютте за слова о «каком-то историке» Мединском
Песков: по табелю о рангах Мединский выше главы делегации Украины на переговорах
Критика уровня российской делегации от генерального секретаря НАТО Марка Рютте не соответствует действительности и беспочвенна. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«Мединский является помощником президента. По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашему табелю о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — прокомментировал заявления Рютте пресс-секретарь Владимира Путина.
Генеральный секретарь НАТО выразил недовольство тем, что помощник президента Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он пожаловался, что Путин «не прислал серьезных людей» на переговоры и отправил «какого-то» историка, в то время как состав украинской делегации был серьезным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на этот выпад напомнила, что Мединский — специалист по международным отношениям, ученый и государственный деятель, а глава украинской делегации Умеров всю жизнь был менеджером в телефонной компании.