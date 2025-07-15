В Кремле одернули Рютте за слова о «каком-то историке» Мединском

Критика уровня российской делегации от генерального секретаря НАТО Марка Рютте не соответствует действительности и беспочвенна. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мединский является помощником президента. По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашему табелю о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», — прокомментировал заявления Рютте пресс-секретарь Владимира Путина.

Генеральный секретарь НАТО выразил недовольство тем, что помощник президента Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он пожаловался, что Путин «не прислал серьезных людей» на переговоры и отправил «какого-то» историка, в то время как состав украинской делегации был серьезным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на этот выпад напомнила, что Мединский — специалист по международным отношениям, ученый и государственный деятель, а глава украинской делегации Умеров всю жизнь был менеджером в телефонной компании.