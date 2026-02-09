Поступили не по-мужски. Лавров уличил США в отклонении от договоренностей по Украине
Лавров: США предлагали решить украинский вопрос, но ввели новые санкции
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США предлагали России решить украинский вопрос, но вместо сотрудничества ввели новые санкции. Об этом он сообщил в интервью TV BRICS.
«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал Лавров.
По его словам, после этого Москва и Вашингтон должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все вышло иначе.
«На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», — подчеркнул министр.
Лавров уточнил, что США вводят новые санкции, устраивают «войну» против танкеров и пытаются запретить партнерам России покупать дешевые энергоносители.
