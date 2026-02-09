Поступили не по-мужски. Лавров уличил США в отклонении от договоренностей по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США предлагали России решить украинский вопрос, но вместо сотрудничества ввели новые санкции. Об этом он сообщил в интервью TV BRICS .

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал Лавров.

По его словам, после этого Москва и Вашингтон должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все вышло иначе.

«На экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», — подчеркнул министр.

Лавров уточнил, что США вводят новые санкции, устраивают «войну» против танкеров и пытаются запретить партнерам России покупать дешевые энергоносители.

Ранее глава МИД развеял страхи Запада о желании России упразднить МВФ и ВТО.