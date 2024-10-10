В Кремле объяснили смягчение визового режима для граждан Грузии

Решение российских властей о безвизовом режиме для граждан Грузии объясняется сохранением диалога народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, — другое», — сказал он.

Песков напомнил, что такой диалог между Россией и Грузией не прерывался. В качестве примера он указал на присутствие достаточно большой грузинской диаспоры на территории страны. К тому же россияне часто предпочитают путешествовать по республике.

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 октября, подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Указ коснулся категорий граждан, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.