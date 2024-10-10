Путин расширил безвизовый режим на некоторые категории граждан Грузии

Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, приезжающих на более 90 дней

Президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжающих в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней на территорию страны. Указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести изменения в пункт 1 Указа президента РФ от 10 мая 2023 г. № 335 „О порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Грузии“», — уточнили в тексте документа, который вступил в силу 10 октября.

В августе стало известно о возобновлении движения через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. Ранее республика закрывала КПП «Казбеги — Верхний Ларс» на месяц из-за ремонта. Туристы могли пересекать границу в пешем порядке через проезды для грузовиков.

Также ранее Грузия призвала Россию к конкретным шагам по отношениям с Южной Осетией и Абхазией.