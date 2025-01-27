В Кремле не получали сигналов из Белого дома по контактам Трампа с Путиным

Россия пока не получала сигналов от США о желании президента Дональда Трампа поговорить с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется», — заявил он.

По словам Пескова, такая же готовность есть и у американской стороны, но пока ничего конкретного нет.

Ранее Путин заявил, что готов спокойно поговорить с Трампом, опираясь на реалии сегодняшнего дня, но в первую очередь это зависит от выбора самого нового главы Белого дома. Также он отметил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США и не виновата в том, что они прервались.