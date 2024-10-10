В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Ирана

Песков: Путин и Пезешкиан обсудят на переговорах обострение на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин во время встречи в Ашхабаде с иранским коллегой Масудом Пезешкианом планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Двусторонние отношения российско-иранские у нас достаточно тесные в самых различных областях», — напомнил он.

По словам Пескова, в связи с этим обострение ситуации на Ближнем Востоке не может быть обделено вниманием, поэтому остается «на повестке дня».

Также представитель Кремля отметил, что центральной темой разговора Путина и Пезешкиана будут отношения России и Ирана.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан ранее заявил, что отношения между Ираном и Россией будут развиваться постоянно. По его мнению, укрепление связей между странами снизит санкционное давление.