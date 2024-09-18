Президент Ирана заявил о постоянном развитии отношений с Россией

Масуд Пезешкиан заявил о непрерывном развитии отношений между Ираном и Россией

Отношения между Ираном и Россией постоянно будут развиваться. Об этом заявил иранский лидер Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

«Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться перманентно, непрерывно и продолжительно», — сказал глава государства, его слова привели на официальном сайте президента.

Он отметил, что укрепление связи и сотрудничества между обеими странами снизит санкционное давление. Также Пезешкиан выразил надежду на плодотворное взаимодействие между государствами на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор во время визита президента ближневосточной страны Масуда Пезешкиана в РФ. По словам главы государства, это соглашение закрепит выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства.