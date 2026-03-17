В Иране заявили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»

Реактивный снаряд попал на территорию атомной электростанции «Бушер» на юге Ирана. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), написало агентство Tasnim .

ЧП произошло около 19:00 по местному времени. Удар не привел ни к разрушениям инфраструктуры, ни к человеческим жертвам.

В ОАЭИ подчеркнули, что подобные действия грубое нарушение международных норм, запрещающих атаки на ядерные объекты. В организации также предупредили, что такие случаи могут иметь серьезные последствия для всего региона, включая страны Персидского залива.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работу на площадке строительства новых блоков АЭС сейчас остановили из-за боевых действий. Президент России Владимир Путин лично участвует в вопросах обеспечения безопасности российских специалистов, работающих на «Бушере», и держит ситуацию под контролем.