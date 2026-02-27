В Кремле назвали абсурдом причастность России к ЧП с дроном в Швеции

Песков заявил, что не знает о якобы происшествии с беспилотником в Швеции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы происшествии с дроном в Швеции, и охарактеризовал утверждения о возможной принадлежности дрона России как абсурдные. Его процитировало РИА «Новости» .

Журналисты спросили Пескова о заявлении главы Минобороны Швеции Пола Йонсона о вероятной причастности России к ЧП с беспилотником, который обезвредили в порту Мальме на юго-западе страны. Основанием для подозрений послужил тот факт, что в проливе Эресунд, в территориальных водах Швеции, находился российский военный корабль.

«Я, к сожалению, ничего не знаю об этом происшествии — не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях. Но если, как вы передаете, формулировка верна в том плане, что, поскольку рядом российское судно, значит, дрон российский, это достаточно абсурдное заявление», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Телеканал BFMTV сообщил, что дрон уничтожили при приближении к единственному французскому авианосцу «Шарль де Голль». В это время корабль находился на стоянке в порту Швеции, выполняя задачи в рамках миссии «Балтийский часовой».