В Кремле констатировали попытки Европы выдавить Россию с энергорынков | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:18 В Кремле констатировали попытки Европы выдавить Россию с энергорынков Песков: Европа пытается выдавить Россию с энергорынков РИА «Новости»

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Россию продолжают пытаться выдавливать с энергетических рынков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в таких условиях страна будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, сообщило РИА «Новости».

Говоря о попытках выдавить Россию, Песков обратил внимание на переход на более дорогие рынки, что, по его словам, прежде всего выгодно для США и ряда других стран.

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А вот для конечных потребителей, и тут речь в первую очередь о промышленных секторах Европы, это будет означать получение более дорогого газа.

«Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий», — подчеркнул он.

Отдельно представитель Кремля указал на неуместность каких-либо «эвентуальных рассуждений» насчет возможных санкций ЕС против СПГ-проектов России.

«Надо посмотреть, какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести», — сказал Песков.

Ранее о том, что ЕС в рамках 14-го пакета санкций может ввести ограничения против российских СПГ-проектов, а также запретить реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило агентство Bloomberg.