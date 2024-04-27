Европа пригрозила ввести эмбарго на российский СПГ. Чем это грозит? | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 01:34 «Санкции санкциями, а торговля идет». Европа не сможет отказаться от российского СПГ Блогер «Голос Мордора»: эмбарго на российский СПГ приведет к его подорожанию РИА «Новости»

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Европе хотят запретить покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). В МИД Швеции сообщили, что такое требование будет в новом пакете антироссийских санкций. Впрочем, европейские страны все равно продолжат покупать российский СПГ, только уже по более высоким ценам. Об этом рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Вы же слышали о том, что в Евросоюзе возникла идея введения эмбарго на российский сжиженный природный газ?

Так вот, скорее всего, никакого запрета покупки СПГ из России не будет. Потому что некоторые страны покупают российский СПГ, как дурные. А если запрет и ввести, то вовсе не факт, что покупать не будут через независимых трейдеров.

Это как Литва покупала СПГ у США, а привозили его в Клайпеду почему-то с Ямала и на российских танкерах. Конечно, Швеция вполне могла предложить эмбарго, потому что сама СПГ не покупает, но вот Франция и Испания очень против. Да и не только они.

Но санкции, тем не менее, будут. Только другие — против производителей российского сжиженного газа. А еще запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах. То есть его нельзя будет перегружать с судна на судно и везти в другой порт.

И это, конечно, очень страшные санкции. Потому что российские производители СПГ и так уже под санкциями, а что касается перевалки — это вообще не проблема. Ее можно делать и вне портов, даже чаще виртуальную, чем физическую. Кстати, занимаются таким черным делом и сами европейцы.

Да и вообще с СПГ можно делать все, что хочешь. Это очень специфичный рынок, и на нем свои правила. Просто изъять с этого рынка какой-то объем не получится, потому что он непременно всплывет в другом месте планеты.

РИА «Новости»

То есть по факту все останется так же, как и раньше. А вот то, что там намудрят в бумагах и счетах — это уже другой вопрос, который достаточно далек от реальной жизни.

Кстати, с нефтью уже давно происходит примерно то же самое.

Российская нефть все равно идет в Европу. Или в сыром виде, будучи по документам уже не российской, или же в виде нефтепродуктов из других стран. И остановить это Европа не может, потому что ей будет очень больно.

Так что санкции санкциями, а торговля идет. Разве что цены взлетели, ну так это сами виноваты. СПГ, кстати, скорее всего тоже подорожает.