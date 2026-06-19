В Коннектикуте снесут бывший особняк Трампа и его первой жены

Особняк в городе Гринвич, штат Коннектикут, в котором раньше жили президент США Дональд Трамп и его первая жена Ивана, снесет новый владелец. Об этом сообщило издание Page Six .

По данным журналистов, новый хозяин планирует построить на этом участке открытый и закрытый теннисные корты, открытый бассейн, несколько вспомогательных зданий и новый главный дом.

Проект разрабатывает архитектурное бюро Robert AM Stern Architects, которое спроектировало Президентский центр Джорджа Буша — младшего в Далласе в 2009 году.

Ивана Трамп сохранила особняк после развода в 1992 году. Дом продали новому владельцу в 2024-м, спустя два года после смерти бывшей супруги президента США, за 31,5 миллиона долларов. По документам, предоставленным комиссии по планированию и зонированию Гринвича, снос уже запланирован.

Ивана Трамп стала женой нынешнего президента США в 1977 году. В браке у них родилось трое детей. Она скончалась в 2022 году на 74-м году жизни.