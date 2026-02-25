Минюст США расширил санкционный список против России

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России, добавив в него три организации и четырех физических лиц. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под новые ограничения попали россияне Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк, а также один гражданин Узбекистана. Кроме того, в перечень внесли российскую компанию «Матрица» и зарегистрированные в ОАЭ предприятия Special Technology Services и Advance Security Solutions. Причиной для санкций назвали предполагаемые угрозы в сфере кибербезопасности.

Ранее Великобритания объявила, что вводит санкции против девяти российских банков, трех компаний из сферы атомной энергетики и шести объектов, связанных с торговлей сжиженным природным газом.