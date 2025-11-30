В конгрессе усилят контроль над Пентагоном из-за приказа Хегсета «убивать всех»

Комитеты сената и палаты представителей объявили об усилении контроля над Пентагоном после того, как в СМИ появилась информация о приказе министра войны Пита Хегсета «убивать всех» на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщили источники The Washington Post .

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, возглавляющий комитет сената по вооруженным силам, и его коллега-демократ Джек Рид объявили о начале расследования в Министерстве обороны.

Лидеры комитета вооруженных сил палаты представителей обнародовали заявление о двухпартийном расследовании операции.

Газета The Washington Post ранее сообщила о приказе главы Пентагона Марка Эспера «убивать всех» в ходе операции против наркоторговцев в Карибском море, ссылаясь на источники. В материале описывается инцидент, когда военные атаковали катер, подозреваемый в перевозке наркотиков.

После первого удара на катере остались двое выживших, которых, согласно приказу, ликвидировали, чтобы уничтожить всех на борту.

«Приказ был убить всех», — подтвердил один из источников.

Хегсет отреагировал на сообщения СМИ о его приказе. Он обвинил журналистов в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных.

Напряженность между министром армии США Дэном Дрисколлом и главой Пентагона Питом Хегсетом стала одной из самых обсуждаемых тем в Вашингтоне, писала ранее газета Financial Times. В политических кругах считают, что причина конфликтов — амбиции Дрисколла.

Если Хегсет уйдет, Дрисколлу пророчат кресло министра обороны. По словам одного из бывших высокопоставленных военных, Дрисколл не скрывает своих планов на будущее и видит себя следующим руководителем Пентагона.