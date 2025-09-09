В конгрессе США призвали исключить из проекта оборонного бюджета помощь Киеву

США нужно исключить ассигнования на помощь Украине и ряду других стран из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября. Об этом в социальной сети X заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, в уже рассматриваемый проект бюджета в конгрессе необходимо внести поправки и отменить ассигнования на 600 миллионов долларов военной помощи киевскому режиму.

«США уже выделили 175 миллиардов долларов, и этого достаточно. Наш государственный долг достиг 37 триллионов долларов, мы не можем позволить себе финансировать оборону стран, которые не обязаны защищать», — сказала она.

Политик уточнила, что большую часть средств освоили через программы USAI, FMF и PDA, позволяющие США закупать вооружение.

Ранее Украине предрекли финансовую дыру в государственном бюджете в 19 миллиардов долларов без поддержки США.