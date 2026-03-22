В Конгрессе призвали распустить офис Пентагона по расследованию НЛО

Конгрессвумен Луна выступила против отдела Пентагона, работающего по теме НЛО
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала прекратить тратить деньги на отдел Пентагона, который занимается расследованиями неопознанных аномалий во всех сферах (AARO), в том числе НЛО. В соцсети X она призвала закрыть это подразделение.
Политик подчеркнула, что направит председателю департамента государственной эффективности DOGE Тиму Берчетту рекомендацию распустить и прекратить финансирование AARO.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал поручить Пентагону рассекретить информацию, которая связана с инопланетянами и НЛО.
Такое заявление он сделал после выступления американского экс-лидера Барака Обамы, намекнувшего на существование внеземной жизни. Публикацией данных займется министр войны Пит Хегсет.