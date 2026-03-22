В Конгрессе призвали распустить офис Пентагона по расследованию НЛО

Конгрессвумен Луна выступила против отдела Пентагона, работающего по теме НЛО

Фото: Friedrich Saurer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала прекратить тратить деньги на отдел Пентагона, который занимается расследованиями неопознанных аномалий во всех сферах (AARO), в том числе НЛО. В соцсети X она призвала закрыть это подразделение.

Политик подчеркнула, что направит председателю департамента государственной эффективности DOGE Тиму Берчетту рекомендацию распустить и прекратить финансирование AARO.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал поручить Пентагону рассекретить информацию, которая связана с инопланетянами и НЛО.

Такое заявление он сделал после выступления американского экс-лидера Барака Обамы, намекнувшего на существование внеземной жизни. Публикацией данных займется министр войны Пит Хегсет.

