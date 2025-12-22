В конгрессе предупредили о риске импичмента Трампа после выборов

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президенту Дональду Трампу может грозить импичмент в случае, если Республиканская партия утратит большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов 2026 года. Об этом республиканец заявил, выступая на мероприятии организации Turning Point USA .

Промежуточные выборы в США состоятся в 2026 году: избирателям предстоит переизбрать всех 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты конгресса — 220 мест в палате представителей и 53 в сенате.

Джонсон также заявил, что Демократическую партию, по его оценке, «захватили марксисты», которые стремятся демонтировать политическую повестку республиканцев.

Ранее Трампу уже дважды объявляли импичмент. В 2019 году — по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса, а в 2021-м — за подстрекательство к мятежу после штурма Капитолия. В обоих случаях сенат оправдал его.

В сентябре политолог Малек Дудаков говорил, что факты, касающиеся возможного сотрудничества между Трампом и известным финансовым деятелем Джеффри Эпштейном, обвиняемым в преступлениях, связанных с эксплуатацией людей, не приведут к отставке американского лидера.