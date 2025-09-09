Американист Дудаков отметил, что отставки Трампа на фоне возможной связи с Эпштейном не будет

Недавно всплыли свежие факты, касающиеся возможного сотрудничества между американским лидером Дональдом Трампом и известным финансовым деятелем Джеффри Эпштейном, обвиняемым в преступлениях, связанных с эксплуатацией людей. Информация о необычной открытке и чеке, выданном Трампом, вызывает сомнение в их подлинности, подчеркнул политолог Малек Дудаков в интервью газете «Газета.Ru» .

«Нужно понимать, что в этих документах Эпштейна зарыто очень много компромата на многих представителей политического класса Соединенных Штатов. И, конечно, все друг против друга это используют. Сейчас были опубликованы якобы открытки, переданные Эпштейну со стороны и Билла Клинтона, отставного президента-демократа, и Дональда Трампа», — пояснил Дудаков.

Эксперт выразил уверенность, что слухи о возможной отставке Трампа из-за указанных подозрений беспочвенны.

«Что касается политических последствий — никакого импичмента не будет. Никакой попытки отстранить Трампа от власти [тоже] не будет», — отметил он.