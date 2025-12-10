Конгрессмен-республиканец от США Томас Масси внес законопроект о выходе страны из НАТО. Информацию опубликовал офис законодателя.

«Законопроект HR 6508 "Закон о НАТО" предусматривает вывод Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора», — говорится в заявлении.

По словам конгрессмена, членство США в этом военном блоке противоречит национальным интересам безопасности. Он считает альянс пережитком холодной войны, втягивающим американцев в зарубежные конфликты.

«Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты собственной страны <...> Наша конституция не разрешает постоянного втягивания в иностранные дела, о чем нас прямо предостерегали отцы-основатели», — подчеркнул Масси.

Законопроект направлен на то, чтобы американские налогоплательщики не финансировали общие бюджеты альянса, так как европейские страны обладают достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что США в своей новой Стратегии нацбезопасности указали страны Европы как угрозу. Это значит, что у Запада не будет защиты, если он спровоцирует войну с Россией. Риттер считает, что США разрушили надежды Украины и Брюсселя на расширение НАТО.