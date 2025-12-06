Риттер: Трамп оставит Европу без поддержки в случае конфронтации с Россией

США в своей новой Стратегии нацбезопасности указали страны Европы как угрозу. Этот значит, что у Запада не будет защиты, если он спровоцирует войну с Россией, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью изданию Sputnik.

«Глубинный смысл документа заключается в том, чтобы четко дать понять, что США не будут спасать Европу, если она в конечном итоге спровоцирует войну с Россией», — пояснил он.

По мнению Риттера, Соединенные Штаты разбили надежды Украины и Брюсселя на расширение НАТО. Таким образом, европейские союзники Киева получили жесткий сигнал о том, что их нынешний курс на конфронтацию противоречит национальным интересам США.

Одним из приоритетов новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов назвали урегулирование украинского конфликта, отмечали «Известия».

Британский историк Тимоти Гартон Эш назвал американский документ «матерью всех сигналов тревоги для Европы».