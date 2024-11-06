Россия поможет Камеруну наладить утилизацию отходов резины

Встреча представителей Российского экологического оператора и муниципалитетов Камеруна во главе с главой организации по развитию бизнеса в Африке EMMI EMPIRE Эризе Мэри Мбунуи Динга состоялась 1 ноября. По итогам встречи специалисты РЭО выразили готовность поделиться с Камеруном опытом России в сфере утилизации резиновых отходов.

«Представители РЭО показали, как работает система обращения с отходами в России, и выразили готовность к сотрудничеству со странами Африки. Камерунская сторона заинтересована во внедрении передовых российских технологий и оборудования, в том числе в области переработки резиновых отходов и нефтяного шлама», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Камерунским специалистам также продемонстрировали российские проекты в области производства синтетического пиролизного топлива, которое получается из различных нефтяных, резиновых и пластиковых отходов.

Ранее в августе этого года представители РЭО провели рабочую встречу с делегацией Камеруна в рамках Международного муниципального форума БРИКС в Москве.