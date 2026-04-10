В конфликте с Ираном США потеряли 24 дрона MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты с начала операции против Ирана потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper общей стоимостью около 720 миллионов долларов (более 56 миллиарда рублей). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

Журналисты отметили, что только с 1 апреля США лишились восьми таких беспилотных аппаратов на Ближнем Востоке. После этого общие потери MQ-9 Reaper в ходе конфликта достигли 24 единиц.

«Потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 миллионов долларов и более», — подсчитали обозреватели.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, если тот не раскроет источник информации о поисках американского летчика после крушения двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E в небе над Ираном.