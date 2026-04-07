Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, сообщившему о пропавшем в Иране пилоте

Администрация США планирует выяснить, кто передал прессе информацию о поисках американского летчика после крушения F-15E в небе над Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга , пригрозив журналисту тюрьмой в случае отказа раскрыть источник.

«Мы, думаю, сможем его вычислить, потому что обратимся к СМИ, которое это опубликовало, и скажем: „Это вопрос национальной безопасности, выдайте источник, иначе пойдете в тюрьму“», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский президент настоял, что операция завершилась без потерь для США. Он добавил, что все произошло на Пасху и американских военных якобы берег Бог.

Речь идет о публикациях о поисково-спасательной операции после того, как 3 апреля над территорией Ирана был сбит двухместный истребитель -бомбардировщик F-15E. По данным Axios, оба члена экипажа после катапультирования вышли на связь. Одного из них спасли через несколько часов, тогда как поиски второго заняли больше суток.

При этом иранская сторона ранее представила иную версию. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявлял, что миссия США по спасению второго пилота провалилась, а два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 были сбиты.