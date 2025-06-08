В Колумбии подросток выстрелил в голову кандидату в президенты

В Колумбии совершили покушение на сенатора Мигеля Урибе, планировавшего участвовать в президентских выборах. Нападавшим оказался 15-летний подросток, сообщила газета El Tiempo .

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — говорится в материале.

Подросток стрелял в сенатора в конце мероприятия, проходящего в парке в районе Моделия. Парень подошел к нему на расстояние около 1,5 метра и выстрелил в спину порядка шести раз. Сенатор получил серьезное ранение в голову. Политик сейчас «борется за жизнь» в больнице на западе Боготы. Стрелка ранили в ногу.

Колумбийский министр обороны Педро Санчес уже назвал покушение на Урибе «покушением на страну и ее демократию» на своей странице в соцсети X.

Ранее в Мадриде убили политика и юриста Андрея Портнова. Беглый соратник экс-президента Украины Виктора Януковича опубликовал серьезный компромат на украинского лидера Владимира Зеленского и офис президента.