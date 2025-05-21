21 мая 2025 16:18 Андрей Портнов убит: они придут за всеми? 0 0 0 Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Мадриде убили весомого политика, юриста Андрея Портнова. Более всего он известен тем, что долгое время работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, был, что называется, в ближайшем его окружении. Оттуда и тянется кровавый след.

Место преступления оцепила полиция. Очевидно, стрелял профессиональный киллер, который долгое время следил за жертвой, а после нанес смертельный удар. Будет ли испанская полиция искать убийцу максимально рьяно и усердно? Сомневаюсь. Да, Портнов приносил стране деньги, но одновременно с этим создавал определенные сложности. Кому нужен беглый соратник скандального президента Украины? Сам погибший — личность сложная. К Януковичу он перебрался от Юлии Тимошенко и занял должность заместителя администрации президента. У Тимошенко это сочли предательством.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

После Евромайдана Портнов сбежал в Россию, затем вернулся на Украину. Действовал достаточно смело. Причем в 2019 году поддерживал Зеленского в противовес Порошенко. Но февраль 2022-го развел всех по разные стороны баррикад. Последнее время Портнов проживал в Испании, переписав украинское имущество, хотя за годы до этого ЕС ввел против него персональные санкции. Также он (и это ключевое) опубликовал серьезнейший компромат на офис президента Украины и Владимира Зеленского лично.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так кому нужны убийцы столь одиозного (по нынешним европейским критериям) персонажа? Да, киллера можно найти, но как быть с заказчиками преступления? На кого выведет след? Последствия, точно в триллерах, могут быть самыми неприятными и серьезными, поскольку есть вполне реальная возможность выйти и на нынешнее украинское правительство, и, что важнее, на их кураторов. Возможно, все совсем не так. Может, Портнова заказали партнеры по бизнесу, который он вел и после бегства с Украины. Более того, я уверен, кто-то на Западе обязательно заявит о «российском следе» — тема модная и удобная. Ее наверняка попробуют раскрутить. Однако никогда нельзя забывать, что Украина (та, что воцарилась после Евромайдана) методично ликвидировала тех, кто так или иначе препятствовал или препятствует ее доминированию. Напомню, что сразу после бегства Януковича уничтожили депутатов Олега Калашникова и Михаила Чечетова, а также писателя Олеся Бузину. Уже после начала СВО киллер застрелил экс-депутата Илью Киву.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Таких примеров множество. Убийцы зачастую не найдены, а если и найдены, то не наказаны.

Кроме того, агенты Киева ликвидируют российских военнослужащих. Мы имеем дело с разветвленной, как говорят, хорошо организованной террористической сетью, которая действует за пределами Украины. Причем беспощадно и жестко.

Очевидно, эти злодеи никогда не остановятся. Также ясно, что в их преступлениях нет никакого практического смысла. Они, как правило, банально сводят счеты. Рецепт противодействия? К сожалению, точечно тут действовать не получится — это не решит все проблемы. Необходима полная капитуляция тех, кто устраивает подобную охоту, выведение их вне нормального существования в принципе.